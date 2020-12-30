Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил журналистам источник в турецком МИД.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о договоренности между Турцией и США о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 и о начале технических переговоров.

«По теме С-400 совместная рабочая группа с США пока не создана, идут технические переговоры. Министр имел в виду, что рабочая группа на техническом уровне по теме санкций между Турцией и США будет cформирована» , — сказал источник.

США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.

Minval.az