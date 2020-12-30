Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявил, что различные ведомства докладывают Владимиру Путину о своей работе, но не сообщают о каждом деле в отношении гражданина.

«Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают», — ответил он на вопрос, получает ли Путин информацию «об активности разных ведомств вокруг Навального».

При этом пресс-секретарь отметил, что это не значит, что любое дело, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина РФ, докладывается президенту.

«Конечно, об этом речи идти не может», — подчеркнул Песков.

Minval.az