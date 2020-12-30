Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit.

Церемония состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Всего стороны визируют три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

К соглашению по торговой сделке после Brexit представители Британии и Европейской комиссии пришли 24 декабря, всего за неделю до окончания переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переговоры буксовали несколько месяцев.

Соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента. Комитет постоянных представителей ЕС ранее на это неделе разрешил временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января.

Как подчеркивала Урсула фон дер Ляйен, Лондон и Брюссель остаются союзниками и продолжат сотрудничество.

Minval.az