C 24 июля 2015 года, когда Турция начала новый этап борьбы с терроризмом, в целом ликвидировано 30 416 террористов. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, только с начала текущего года в Турции и за ее пределами проведено более 200 операций, в ходе которых нейтрализованы 3 646 террористов.

«Террористы, орудующие в горах, в панике и страхе. Об этом говорят разведданные. Главари террористов РКК постоянно перемещаются, опасаясь ударов и не проводят в одном и том же месте две ночи подряд», — сказал глава оборонного ведомства.

Хулуси Акар также коснулся темы противодействия другой террористической структуре – организации Фетуллаха Гюлена, организовававшей 15 июля 2016 года попытку насильственного захвата власти в Турции. По его словам, со дня предотвращения переворота из рядов ВС Турции выдворены 20 833 лица, связанных с террористами Гюлена.

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