В Нигерии наступил массовый голод на фоне второй волны коронавирусной инфекции. Правительство этой африканской страны в целях борьбы с COVID-19 запретило работу крупнейших поставщиков еды.

Люди в Нигерии захватывают склады с продовольствием, толпы ходят по улицам в поисках еды. Неделю назад власти Нигерии объявили, что в стране наблюдается вторая волна коронавируса после того, как 17 декабря было зарегистрировано самое большое ежедневное число заражений COVID-19. Были введены новые ограничения на всяческие публичные собрания, включая в период Рождества.

Проблема нехватки продовольствия усугубилась в четырех странах: Буркина-Фасо, Йемен, Южный Судан и Нигерия.

Minval.az