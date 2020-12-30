Комитет по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) потребовал от США пересмотреть подписанный нынешним президентом Дональдом Трампом бюджет. Об этом пишет ТАСС.

«Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР», — говорится в заявлении Пекина. Он назвал некоторые пункты бюджета Штатов на 2021-й вмешательством во внутренние дела Китая. Пекин считает, что Вашингтон хочет «подогреть сепаратистские настроения на Тайване» и распространяет лживые данные о китайской политике в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете.

В бюджете на 2021-й Трамп утвердил 300 миллионов долларов, которые должны пойти на борьбу с Пекином. Помимо этого, бюджет включает 290 миллионов долларов на противодействие России и 900 миллиардов на пакет стимулирующих мер для борьбы с пандемией COVID-19.

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