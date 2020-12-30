Накануне в Азербайджане в общественных местах были выявлены и возвращены в места проживания 13 больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

«Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья», — говорится в сообщении МВД.

Помимо этого, выявлены и возвращены 6 693 транспортных средства, которые пытались проехать через эти посты без соответствующего разрешения. Также за указанный период в отношении 2396 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

«Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому мы просим граждан с пониманием отнестись к применяемым мерам изоляции и не покидать места жительства без необходимости», — сообщили в МВД.

Minval.az