Эффективность разработанной китайской компанией Sinopharm инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции составляет 79,34%, следует заявления из входящего в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products.

«Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34 %», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это промежуточные данные результатов проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний вакцины.

Также сообщается, что коэффициент конверсии нейтрализующих антител составляет 99,52%, однако в документе нет данных о том, сколько было привито человек, в каких странах и за какой период, также не сообщается о побочных эффектах.

Minval.az