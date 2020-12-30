Неизвестные отправили письмо с угрозами в адрес общины мечети города Уппсала в Швеции.

Как сообщает гостелевидение SVT со ссылкой на представителя мечети Шади Касскина, внутри конверта также находился неизвестный белый порошок.

«Мы не трогали порошок. Сразу сообщили в полицию. На листе было написано: «Мы не хотим вас тут». Верующие напуганы, подобное происходит не впервые. Мечети угрожали и раньше»,- сказал Касскин.

В управлении полиции Уппсалы отметили, что обнаруженный в конверте порошок не предоставляет опасности.

По факту получения письма с угрозой проводится следствие.

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