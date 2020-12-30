Американские специалисты впервые зафиксировали на территории США заражение новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Случай был выявлен в штате Колорадо, сообщил его губернатор Джаред Полис.

«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве», — отметил он. В заявлении, опубликованном на сайте Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо «выявили эту разновидность вируса первыми в стране».

По словам Полиса, заболевший — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок. «Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна», — подчеркнул губернатор.

Между тем, несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявили и в ОАЭ.

Об этом заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.

«На территории ОАЭ подтверждено несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран», — сказал он Эмиратскому агентству новостей WAM, не уточнив, из каких стран приехали эти люди.

Minval.az