Есть в гимнастике такое упражнение — «подъем переворотом». Оно входит в стандартную общефизическую подготовку спортсменов и военнослужащих и даже включено в нормы ГТО. Впрочем, профессионалы предупреждают: если не хватит сил или подкачает техника, попытка «подъема переворотом» может закончиться очень болезненным падением.

Стоит ли переносить «гимнастические» закономерности в большую политику — вопрос дискутабельный. Но в стане карабахских сепаратистов явно задумали этакий «подъем переворотом» и, по традиции, забыли спрогнозировать последствия. Именно такой вывод напрашивается после знакомства с откровениями Виталия Баласаняна — военного преступника и соучастника Ходжалинского геноцида. Сей субъект, напомним, недавно был назначен на пост «секретаря совета безопасности Нагорного Карабаха». А накануне дал интервью «общественному телевидению «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)», где сделал целую серию громких откровений. Обещал, в частности, бороться с алкоголиками, наркоманами и заодно сектантами. «Я обращаюсь ко всем сектантским движениям и их офисам, чтобы они как можно скорее закрыли все эти офисы. Иначе, говорю откровенно, я вместе с моими службами не разрешу сектантскую деятельность в «Арцахе» — цитируют его СМИ, включая и прокремлевское РИА «Новости». — Мы приверженцы Армянской апостольской церкви, члены этой паствы, и других движений в «Арцахе» быть не должно». Позволит ли сей сиятельный господин российским миротворцам привезти сюда своего православного священника, не уточнил. Затем последовало новое заявление: будет ужесточена дисциплина и развернута борьба с пьянством и наркоманией, а «те, кто используют наркотики, или должны отказаться от них, или покинуть территорию «Республики Арцах»».

Только вот дело не ограничилось подобными анекдотичными заявлениями. Господин Баласанян возвестил, что в Нагорном Карабахе, оказывается, «готовится реформа вооруженных сил». Теперь местная «армия» переподчинена «совбезу», на «совет» также возложены антитеррористические функции, кроме того, создаются отдельные «пограничные войска». А вот «армия» будет состоять из контрактного резерва, резерва и ополчения. Будет создана также «служба нацбезопасности». Словом, планы у Баласаняна прямо-таки наполеоновские. И, конечно же, он обещает «уточнение границ», добавляет, что «будет поднят вопрос статуса», «не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории. Хочу заверить наш народ, что мы будем вести эту работу», и выдает набор «духоподъемных» штампов: «Мы не потерпели поражение, не опустились на колени. В каком положении сейчас оказался Азербайджан, я не буду раскрывать скобки, и в каком положении окажется, мы посмотрим».

А теперь серьезно. На фоне политического кризиса в Армении Виталий Баласанян по сути устраивает этакий реальный переворот в виртуальном «государстве» и изящно «выводит за скобки» (если кому-то режут слух определения «вышибает пинком») из местной иерархии Араика Арутюняна. Который может еще, конечно, именовать себя «президентом Нагорного Карабаха», но контроля над местными вооруженными формированиями более иметь не будет. А вот это уже серьезный удар по позициям Никола Пашиняна. Баласанян — горячий сторонник и преданный союзник Роберта Кочаряна. Более того, совсем недавно Никол Пашинян приложил прямо-таки титанические усилия, чтобы не пропустить к власти в Ханкенди Баласаняна и провести на этот пост Араика Арутюняна — главным образом для того, чтобы разрушить монополию «карабахского клана» на сам Карабах. А теперь «на выходе» получает военную диктатуру в карабахском «огрызке» в лице Баласаняна.

Более того, сделав столь громкую «заявку», бывший «полевой командир» Баласанян будет просто обязан подтвердить свой имидж «милитари-мачо».

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться, в курсе ли господин Баласанян, что «армия», «служба нацбезопасности» и прочие структуры, о «реформах» которых он так разглагольствует, с точки зрения закона именуются незаконными вооруженными формированиями, с которыми разговор очень короткий. Тем более понятно, что его заявления в стиле «мы не проиграли, это Азербайджан на самом деле проиграл» более всего напоминают громкие обещания армянского генералитета в первые дни войны в стиле «через неделю Азербайджан капитулирует, а мы будем пить чай в Баку» и их же реляции насчет мнимых «побед» армянской армии, которую с первых же дней войны громили по всему фронту. Так что вряд ли «армия Баласаняна» действительно начнет боевые действия — расклад сил к этому, мягко говоря, не поощряет, да и Трехстороннего заявления никто не отменял. Другое дело — мелкие провокационные вылазки. Которые, как показали недавние драматичные события в Ходжавендском районе (причем теперь уже в двух «точках» — Гадрут и Туг) более чем вероятны. Восторги небезызвестного Пегова, который уже заявил, что последний инцидент в Гадруте может быть «началом долгожданной партизанской войны», дают изрядную пищу для размышлений. А потом, «укрепив свой авторитет», Баласанян вполне может повести атаку уже на Ереван.

Только вот…этакий «подъем переворотом» и у «карабахского клана», и у всей Армении вряд ли получится. Прежде всего, в Азербайджане уже предупредили, что провокационную активность на контролируемой территории будут пресекать самым жестким образом. И шесть убитых «зинворов» — красноречивое доказательство, что Азербайджан действовал и будет действовать по жесткому сценарию. Так что особенно «набрать очки» на вылазках в ближний азербайджанский тыл у Баласаняна не получится. А каждый «груз 200» будет только подтачивать его позиции и давать Азербайджану дополнительные основания для жесткой антитеррористической «зачистки», которая уж точно не принесет дивидендов Баласаняну и Кочаряну. А что касается Армении как страны,…то ей, напомним еще раз, для выхода из нынешнего кризиса нужна победа здравомыслящих прагматиков, которые сумеют наладить отношения с соседями, а не «партии войны» в лице военных преступников. Коими, напомним, являются и Баласанян, и Кочарян, и Серж Саргсян.

Так что вместо «подъема переворотом» ожидает его участников оглушительное падение с «турника», на который здесь весьма опрометчиво замахнулись.

Нурани

Minval.az