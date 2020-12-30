В преддверии новогодних и рождественских праздников командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с наступающим Новым годом. На постах военнослужащим были переданы новогодние наборы, сладкие подарки и письма «Солдату миротворцу» от детей из различных регионов России, написанное в канун праздников, передает Минобороны России.

Всего для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставлено более 2 тыс. новогодних подарков, а также 600 писем и около 1,5 тыс. открыток с новогодними поздравлениями, сделанных детьми своими руками.

Minval.az