Сотрудники береговой охраны Турции подобрали 18 нелегальных мигрантов в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции, сообщил источник в службе безопасности.

Группа мигрантов была спасена у берегов северо-западной провинции Чанаккале. После прохождения медосмотра мигранты были доставлены в специализированные учреждения, где решается вопрос об их экстрадиции.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути в Европу. Турция приняла почти уже 4 миллиона сирийских беженцев, напоминает агентство Anadolu.

Minval.az