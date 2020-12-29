Впереди – Новый год. И с его приближением мы видим, как за горизонтом брезжит луч надежды. С такими словами в преддверии нового, 2021 года, к человечеству обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что 2020 год стал годом «испытаний, трагедий и слез». Пандемия COVID-19 перевернула нашу жизнь и принесла миру страдания и горе. Глава ООН подчеркнул, что пандемия и сейчас продолжает уносить человеческие жизни.

«В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Ликвидируются рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям», – отметил генсек ООН, слова которого передают «Новости ООН».

Он напомнил о том, что преодолеть текущий кризис помогают взаимопомощь, солидарность и совместная работа. «Люди протягивают руку помощи соседям и незнакомцам; специалисты, работающие «на передовой», отдают этому делу все свои силы; ученые разрабатывают вакцины в рекордно короткие сроки», – сказал Гутерриш.

Он также напомнил и о взаимосвязи между пандемией коронавируса и изменением климата. В ООН подчеркивают, что восстановление после кризиса должно происходить в соответствии с принципами низкоуглеродной экономики.

«Главной целью Организации Объединенных Наций в 2021 году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Каждое правительство, город, компания и каждый отдельный человек могут сыграть свою роль в реализации этого замысла», – заявил Антониу Гутерриш.

Он выразил надежду на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества, мировой экономики и планеты. «От лица Организации Объединенных Наций желаю всем вам счастливого и мирного Нового года», – сказал генсек.

Minval.az