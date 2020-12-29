Бывший член общественного совета Армении, эксперт в управлении Арутюн Месропян заявил, что с момента прихода к власти Пашиняна в стране не произошло никаких положительных изменений в сфере управления.

«У него нет проблем и упущений, поскольку особенно в эти годы в стране не было государственного управления. А раз нет управления, нет и управленческих проблем», – приводит слова эксперта «Спутник».

Месропян также убежден, что большинство армянских политиков обладают «тоннельным мышлением», а государством с таким мышлением лучше не управлять.

Minval.az