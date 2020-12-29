Работы по восстановлению автомобильных дорог, ведущих в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района, по 1-му этапу уже завершены.

Как сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог, уже завершены работы по укладке нового дорожного полотна, дорожного основания 21 км-го участка дороги от города Тертер до села Суговушан, а также на 7,5 км-го участка дороги от Суговушана до села Талыш и на указанных дорогах уложен асфальт.

Площадь нового асфальтобетонного покрытия составляет более 250 тыс. кв.м.

На следующем этапе планируется строительство дороги протяженностью 8 км от села Чайлы до села Талыш, а также новой дороги протяженностью 22 км от села Талыш до города Нафталан через село Тап Гарагоюнлу Геранбойского района. Благодаря соединению этих автомобильных дорог, наряду с городом Тертер, можно будет ехать в этом направлении из Нафталана.

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