Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – «зеленые паспорта» тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны.

«Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло».

«Зеленый паспорт» – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.

Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.

Minval.az