Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса «Спутник V» продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Касательно вакцины «Спутник V»… Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Minval.az