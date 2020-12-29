Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос о том, какова возможность применения ядерного оружия членами НАТО в ответ на применение биологического оружия некой страной в интервью изданию Berliner Zeitung.

Он не смог точно оценить такую вероятность, отметив, что это зависит от конкретного случая. В этой связи Столтенберг припомнил инцидент в Солсбери, когда в марте 2018 года на улице были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Глава НАТО счел Москву причастной к происшествию и напомнил, что тогда российских дипломатов просто выслали из нескольких стран ЕС.

«Это был четкий сигнал для России. У НАТО нет запрещенного оружия, но у нас есть ряд возможностей для адекватного реагирования», — отметил Столтенберг.

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