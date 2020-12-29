Первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса собственного производства началась в Иране во вторник.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам. Всего было подано около 60 тыс. заявок.

Отмечается, что на церемонии запуска испытаний присутствовали вице-президент по делам науки и технологий Сорена Саттари страны, а также министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки. Технология тестов одобрена Управлением продовольствия и медикаментов Ирана и Всемирной организацией здравоохранения.

Minval.az