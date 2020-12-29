Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Турция купила у России, представляют угрозу для самолетов стран-участниц НАТО.

Об этом заявил Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, система российского производства не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО, поскольку она несовместима с технологиями, использующимися странами альянса. «Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников», — подчеркнул генсек.

Он отметил, что уже неоднократно указывал Анкаре на данный факт, и добавил, что поддерживает переговоры Турции о возможных поставках ЗРК Patriot или SAMP/T вместо С-400.

Как пояснил Столтенберг, обе эти системы позволят повысить обороноспособность Турции, при этом их можно будет интегрировать в общую систему обороны Североатлантического альянса.

Minval.az