Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Москва пока не отреагировала на остающееся в силе предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН).

Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

«В начале 2020 года мы пригласили Россию на встречу Совета Россия — НАТО. Они не отреагировали, но наше приглашение еще в силе», — утверждал Столтенберг. «Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию», — добавил он. «Я думаю, что диалог будет способствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов и что он может внести вклад в улучшение отношений», — считает генеральный секретарь НАТО.

В начале декабря был опубликован доклад о реформировании альянса «НАТО — 2030», в котором говорится, что организация считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Вместе с тем в документе отмечается, что НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия — НАТО как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании с РФ, однако вести этот диалог альянс намерен «с позиции силы и атлантического единства».

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