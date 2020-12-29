Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC.

Как сообщили медицинские власти, анализы выявили новый штамм у женщины, находившейся на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По данным телеканала, женщина ранее была за рубежом и прибыла в страну 22 декабря.

Местные власти заявили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, которым летела заболевшая женщина. В настоящее время они находятся на карантине в гостинице.

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