В Германии восьмерым сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от коронавируса.

Инцидент произошел в городе Штральзунд в земле Мекленбург — Передняя Померания. Сотрудники, которым вкололи пятикратную дозу, родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности.

В ходе тестирования вакцины добровольцам вкалывали трехкратные дозы препарата. Каких-либо серьезных побочных эффектов это не вызывало.

В Германии и в других странах ЕС официальная массовая вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. Вакцина от Pfizer и BioNTech пока является единственной сертифицированной в Евросоюзе.

Minval.az