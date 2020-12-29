В 2020 году Китай построил около 580 тысяч базовых станций 5G в рамках развития инфраструктуры нового типа. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство промышленности и информатизации.

Отмечается, что все китайские города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью пятого поколения мобильной связи.

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 млн единиц в январе-ноябре. За этот период на рынке появилось 199 новых моделей смартфонов, работающих с данным стандартом.

Министерство продолжит строительство сетей связи 5G и центров обработки данных, продвигая применение 5G-технологий в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавили в министерстве информатизации.

А в следующем году в Китае планируют построить не менее 600 тысяч базовых станций 5G.

Minval.az