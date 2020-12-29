Япония помогла США и Великобритании надавить на Китай. Токио тайно передавал данные о лагерях и тюрьмах для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) западным спецслужбам, пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Именно эти данные Вашингтон использовал для обвинений в нарушении прав человека, за которые впоследствии ввел санкции против Пекина. Источники подчеркнули, что Япония выдала информацию о СУАР при одном условии: на Западе не будут публично ссылаться на источник.

По словам Kyodo, передача этих сведений говорит об укреплении сотрудничества разведки Японии и альянса Five Eyes — в него входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Издание напоминает, что Токио все же стремится поддерживать дружеские отношения с Пекином как с крупнейшим торговым партнером, одновременно не ухудшая отношений со своим союзником в области безопасности — Вашингтоном.

Minval.az