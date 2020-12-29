Власти КНДР начали запрещать использование при расчетах твердой иностранной валюты, хотя до сих пор ее применение в стране фактически не ограничивалось.

Это может быть частью процесса усиления контроля за операциями на розничном рынке страны, как сообщает во вторник японская газета Asahi.

Отмечается, что указание о прекращении использования при расчетах долларов и юаней получило руководство более 500 свободных рынков, через которые проходит основной массив розничной торговли в КНДР. Имеется также информация об аресте и казни крупного подпольного предпринимателя, контролировавшего значительную часть обмена валюты в Пхеньяне, передает ТАСС.

В КНДР первоначально действовала социалистическая карточная система распределения товаров и продовольствия. Однако она рухнула в 1990-х годах в результате острого экономического кризиса и многочисленных стихийных бедствий.

В результате власти стали смотреть сквозь пальцы на формирование свободных рынков и хождение в стране иностранной валюты, поскольку только это могло стабилизировать хозяйство и решить проблему голода. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын, отмечает Asahi, провел реформы, в ходе которых предприятиям и крестьянам было разрешено свободно реализовывать до 70% произведенной ими продукции. Это также способствовало формированию в стране своеобразной рыночной экономики, которую сейчас власти КНДР, как полагают в Сеуле, хотят взять под больший контроль.

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