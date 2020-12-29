Новая администрация США сразу начнет отмену ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой.

Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

«Мы должны предпринять эти шаги, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня», — отметил он.

Как отметил избранный президент, необходимо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США, а не ужесточать правила доступа в страну для мигрантов.

Minval.az