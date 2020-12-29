В Германии 23 поезда задержали из-за лебедя, который оплакивал свою погибшую подругу на железной дороге. Об этом рассказало сообщество немецких машинистов Lokführer в «Фейсбуке».

Скоростная линия между Касселем и Геттингеном встала на два часа, поскольку белую птицу никак не удавалось выманить с путей, ведь его спутница зацепилась за контактную сеть и умерла.

Как сообщила полиция, на помощь железнодорожникам выехали спасатели из гессенской коммуны Фульдаталь, им при помощи специального оборудования удалось поднять лебедя с путей. Позже пернатого выпустили в реку Фульда.

Среди машинистов поднялся вопрос, насколько соразмерны были такие спасательные мероприятия, ведь 23 поезда задержались почти на 50 минут каждый, и это вызвало раздражение у некоторых железнодорожников.

— Вы показали своё сердце и сделали всё правильно, даже если это оказало существенное влияние на рождественские пробки, — ответили неравнодушные коллеги, поблагодарив тех, кто участвовал в спасении птицы.

Minval.az