Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве, передает РИА Новости.

По его словам, «в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы — например, новые разновидности COVID-19». Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.

Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.

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