За последние 18 лет Турция вернула из-за рубежа около 4440 артефактов культурного наследия страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия после реставрационных работ Государственного музея живописи и скульптуры Анкары, передает «Анадолу».

Эрдоган отметил, что музей воплощает в себе богатство культурного наследия Турции.

«Мы поддерживаем любые усилия, которые будут способствовать повышению ценности культурной и художественной жизни нашей страны и расширению разнообразия в этой области», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что «построение цивилизации — сложная задача, требующая огромных усилий и времени». Он отметил, что «защита наследия и культуры цивилизации, поддержание ее жизни» также являются очень важными вопросами.

«Наши предки оставили свой отпечаток на завоеванных ими землях своими великими деяниями, отражающими великолепие нашей цивилизации и богатство ее культуры», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что культурное наследие страны на протяжении всей ее истории сохранялось и обогащалось за счет вклада новых поколений и что Турция в целом представляет собой своего рода музей под открытым небом.

Minval.az