Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщил телеканал NHK.

У 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР 19 декабря, анализы показали положительную реакцию на коронавирус. Последующие исследования, проведенные в национальном НИИ инфекционных заболеваний, показали, что это мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.

Кроме того, стало известно, что еще у шести человек выявлен британский штамм коронавируса.

Таким образом, всего в Японии 15 человек заразились коронавирусом новых штаммов.

Minval.az