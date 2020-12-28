Известную актрису театра и кино Алису Фрейндлих экстренно госпитализировали 25 декабря из-за поражения легких в результате коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих попала в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова с диагнозом коронавирус и получает интенсивную терапию под контролем врачей.

Представитель научно-клинического центра имени Соколова заявила, что до госпитализации Фрейндлих неделю лежала дома с небольшим поражением легких

«Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», − цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, актриса получает лекарственные препараты в рамках таргетной терапии.

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