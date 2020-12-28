«Неприемлема демонстрация на сайте Министерства обороны России флага сепаратистского режима Карабаха, потому что этот сепаратистский режим не упоминается в договоренности о прекращении огня, ни в одном документе».

Об этом в интервью агентству АПА сказал директор Российского института политических исследований, известный политолог Сергей Марков.

На вопрос «В трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, принятом 10 ноября, ничего не говорится о статусе. Но наряду с этим, в заявлениях российских официальных лиц встречаются высказывания о будущем статусе Нагорного Карабаха. На сайте Министерства обороны России демонстрируется флаг сепаратистского режима Карабаха. Какую цель преследуют этим российские миротворцы?», российский политолог ответил так: «Вопрос статуса Нагорного Карабаха станет самым серьезным препятствием в будущем. На сегодняшний день понятия азербайджанской и армянской сторон о статусе сильно разнятся. Азербайджан предлагает Нагорному Карабаху обычный статус. Это статус обыкновенного региона Азербайджана. Азербайджан заявляет о том, что обеспечит максимальное равноправие армянских граждан этого региона с другими гражданами Азербайджана. А руководство Армении является сторонником сохранения прежнего статуса Нагорного Карабаха. Ереван хочет, чтобы осталась «непризнанная республика», состоящая исключительно из армян и интегрированная в моноэтническую Армению посредством Лачинского коридора, и чтобы российские миротворцы защищали весь этот процесс. Эти два понятия очень удалены друг от друга. Считаю, что дальнейшие переговоры должны обеспечить поэтапный переход к новому статусу Нагорного Карабаха. Этот статус должен обеспечить полную интеграцию Нагорного Карабаха как региона в политическое, государственное и экономическое пространство Азербайджана. Об этом говорят и основные принципы Организации Объединенных Наций. Но пройти этот путь довольно трудно. Мы знаем, что Азербайджан не хочет новой войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан отдает предпочтение полному открытию коммуникаций и интеграции армян в пространство страны.

Что же касается российских миротворцев, отмечу, что они в основном прислушиваются к мнению армянской стороны. Думаю, что азербайджанская сторона должна максимально усилить сотрудничество с российскими миротворцами, больше контактировать, вести переговоры с ними. Уверен, что в такой ситуации российские миротворцы начнут больше понимать азербайджанкую сторону, ее мысли и логику».

С.Марков считает неприемлемой демонстрацию флага сепаратистского режима на фоне российских миротворцев: «Что же касается демонстрации флага сепаратистского режима на сайте Министерства обороны России вместе с миротворцами, думаю, что наличие там этого флага неприемлемо, потому что этот сепаратистский режим не упоминается в договоренности о прекращении огня, ни в одном документе. Этот договор был заключен не между сепаратистским режимом и Азербайджаном, а между Арменией и Азербайджаном. В трехстороннем заявлении никакая «непризнанная республика» не упоминается. Поэтому думаю, что азербайджанская сторона должна предложить России, чтобы в миротворческой операции имели место лишь символы Азербайджана, России, Армении и ООН. Думаю, что российские миротворцы полностью согласятся с этим. Я вообще призываю азербайджанскую сторону больше контактировать с российскими миротворцами».

Российский политический эксперт заявил, что вчерашнее нападение армян на азербайджанских военнослужащих в Ходжавендском районе является ударом по соглашению о прекращении огня: «Нападение армянских вооруженных отрядов на азербайджанских военнослужащих нарушает мирный дух прекращения огня в Нагорном Карабахе. Я думаю, что эта провокация не связана с правительством Пашиняна. Потому что официальный Ереван прекрасно понимает, что нарушение перемирия приведет к тому, что азербайджанская армия продолжит боевые действия и возьмет под контроль оставшиеся территории. А эта катастрофа приведет к тому, что население Армении будет еще больше ненавидеть Пашиняна. Считаю, что нарушением режима прекращения огня занимаются либо ультранационалистические организации, «Дашнакцутюн», «Сасна Црер», либо какие-то армянские группы, которые в начале 90-х годов оккупировали Нагорный Карабах и прилегающие районы и сегодня протестуют против выхода оттуда. Возможно, между этими армянскими группами и ультранационалистами существует какая-то связь. Во всех случаях ответственность за подобную партизанскую деятельность лежит на Армении. Армения должна либо гарантировать, что таких случаев не будет, либо необходимо провести трехстороннюю военную операцию против этих групп, организующих диверсионные акты. В операции против армянских диверсантов должны участвовать российские, азербайджанские и армянские военные подразделения, чтобы обеспечить всеобщую безопасность в регионе. Если в нынешнем случае нападения совершаются лишь на азербайджанскую сторону, то в первую очередь должна быть обеспечена безопасность азербайджанских военнослужащих и мирного населения Азербайджана, которое вернется туда в будущем. Это очень важно. Об этом надо думать уже сейчас».

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