Четыре армянских пленных при посредничестве России и МККК вернулись на родину.
«Процесс обмена пленными продолжится», — сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Четыре армянских пленных при посредничестве России и МККК вернулись на родину.
«Процесс обмена пленными продолжится», — сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Дата: 2020/12/28 17:29
Раздел: Новость
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