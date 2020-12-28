Газировку и снеки запретят продавать на кассах в супермаркетах Великобритании в рамках борьбы с ожирением, об этом пишет Guardian.

Также нельзя будет ставить стеллажи с вредной едой на входе в магазин или в конце проходов. Кроме того, власти решили бороться с фастфудом в интернете. С 2022 года будет запрещено размещать ссылки на продажу нездоровой пищи на домашней странице и на страницах оформления заказа или оплаты. Рестораны больше не смогут предлагать бесплатные сладкие напитки.

В стране 63 процента взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением. В связи с этим правительство планирует ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли. Среди предложений — обязать крупные рестораны указывать калорийность блюд в меню.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задумался об ограничениях на продажу вредной еды после того, как узнал, что избыток веса повышает риск заболеть коронавирусом.

Minval.az