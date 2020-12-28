Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, переболевшим COVID-19, продолжить соблюдать противовирусные меры, включая ношение масок и физическую дистанцию. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

По словам ван Керкхове, ученые проводят ряд исследований, чтобы выяснить продолжительность иммунитета к коронавирусу у перенесших заболевание. «У нас до сих пор нет полной картины. Некоторые исследования показывают, что антитела могут сохраняться [у переболевших COVID-19] в течение шести месяцев или даже дольше. Но, судя по нашему опыту с другими коронавирусами, этот иммунитет не будет пожизненным,» — заявила она.

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