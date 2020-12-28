Командование миротворческими силами в Нагорном Карабахе передало военнослужащим новогодние подарки и поздравления от российских школьников. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Sputnik Армения».

Военные получили от руководства искусственные елки, игрушки и украшения. На опубликованных кадрах видно, как солдаты устанавливают их в своих казармах. Кроме того, миротворцам передали сладкие подарки и письма с поздравлениями от школьников из различных регионов России. «Здравствуй, солдат-миротворец. Я не знаю, как тебе служится, но знаю, что ты помогаешь сохранить жизнь многим мирным людям: детям и старикам», — говорится в послании одного из детей.

Minval.az