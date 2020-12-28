Сотни британских туристов исчезли из отеля на известном горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии и перестали выходить на связь. Об этом сообщает издание The Local.

Уточняется, что более 350 граждан из Великобритании, получивших предписание об обязательном карантине, сбежали из гостиницы. Владельцы отелей обратились в полицию после того, как обнаружили доставленные им подносы с завтраками нетронутыми и не смогли дозвониться постояльцам. Предполагается, что туристы покинули курорт ночью.

При этом власти не представляют, куда именно могли сбежать британцы, поскольку число авиарейсов из Швейцарии существенно сокращено. Сообщается, что штраф за нарушение карантина может достигать 10 тысяч швейцарских франков (почти 830 тысяч рублей).

Minval.az