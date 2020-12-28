В жизни президента России Владимира Путина нет практически никакой «завесы тайны», все знают о его работе и месте жительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 28 декабря.

Однако часть информации президент предпочитает не раскрывать, напомнил Песков в ответ на вопрос о семье Путина.

«Да, у него есть дочери. Кто они — он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием», — сказал он.

Minval.az