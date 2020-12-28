Гражданин Ирана этнический азербайджанец Али Азизи приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает иранская правозащитная организация «Агентство активистов по правам человека» (HRANA).

Революционный суд Тебриза приговорил Азизи к одному году лишения свободы за критику иранского режима и к пяти годам — за членство в запрещенном Национальном движении за свободу Южного Азербайджана (GAMAC).

Азизи намерен обжаловать решение суда.

23-летний активист Азизи выступает в защиту прав азербайджанских турок в Иране, в том числе получение образования на родном языке.

Азизи принимал участие в протестах против роста цен на бензин, охвативших Иран в ноябре 2019 года.

Активист был задержан на месяц, приговорен к выплате штрафа и 20 ударам плетью.

Minval.az