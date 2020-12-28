Народный артист Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фаргана Гасымова приступили в Шуше к съемкам первого клипа.

Как сообщила Sputnik Азербайджан Гасымова, съемки клипа реализуются компанией Synergy Partnership. В связи с этим исполнители уже несколько дней находятся в Шуше. Съемки проходят в самых знаковых местах города Шуша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fərqanə Qasımova 🇦🇿 (@farganagasimova)

«Спустя 28 лет мы вернули Шушу. Я рада, что мы с моим отцом приехали сюда, пообщались с нашими солдатами. Мы всю жизнь будем им благодарны за то, что они вернули наши земли. Также выражаю соболезнования семьям шехидов», — отметила Гасымова.

Ханенде не стала раскрывать детали съемок и отметила, что презентация ролика состоится в скором времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fərqanə Qasımova 🇦🇿 (@farganagasimova)

Minval.az