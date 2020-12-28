Члены расистской группировки пытались проникнуть в лагерь для несопровождаемых детей-мигрантов в районе Орайокастро, недалеко от греческого города Салоники. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, перед лагерем, действующим под патронажем церкви, собралась группа молодых людей, вооруженных ножами, железными прутьями и шестами.

Экстремисты устроили акцию протеста и выкрикивали расистские лозунги. Затем они попытались проникнуть в лагерь, но им помешали местные жители и персонал учреждения.

Юрист лагеря Тодорис Караяннис заявил журналистам, что обратится в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом.

«Мы должны защитить детей от людей, которые намеренно распространяют ненависть и пропаганду и, не колеблясь, прибегают к насилию в отношении несовершеннолетних», — сказал Караяннис.

В данном регионе в 2016 и 2017 годах были зафиксированы инциденты во время расистских акций протеста, организованных группировками, выступающими против лагерей мигрантов и прибытия мигрантов.

Minval.az