Указ президента Греции об определении прямых исходных линий, от которых отсчитываются территориальные воды, вступил в воскресенье в силу, он был принят с целью расширения этих вод Греции в Ионическом море с 6 до 12 морских миль. Об этом сообщил МИД Греции.

По его словам, с публикацией в Правительственном вестнике вступил в воскресенье в силу указ Президента Греции об определении прямых исходных линий в акватории Ионического моря от северной точки региона Ионических островов до мыса Тенарон на юге греческого полуострова Пелопоннес. «Воды, окруженные берегами заливов и прямыми линиями, соединяющими естественные точки входа в них, являются внутренними водами» страны, говорится в документе.

«Указ Президента был издан во исполнение закона о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. Это необходимый шаг для процесса расширения прибрежной зоны страны в указанном выше районе, действие, которое, согласно Конвенции, является неотъемлемым правом страны», — заявили в МИД.

«В Указе президента говорится, что Греция оставляет за собой право осуществлять свои соответствующие права и в других регионах своей территории, поскольку они вытекают из Конвенции по морскому праву, которая отражает обычное международное право», — говорится в документе. «Греция, строго приверженная защите международного права, включая морское право, всегда действует, ориентируясь на международную законность», — подчеркнул МИД.

Minval.az