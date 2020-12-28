В Южной Корее обнаружили новый штамм коронавируса у трех человек, которые 22 декабря прибыли в страну из Великобритании. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Как сообщается, «британский» штамм COVID-19 у них был выявлен в результате генетического анализа.

«Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в настоящее время эти инфицированные находятся на карантине.

В Южной Корее коронавирусом заразились 56 872 человека, выздоровели 39 040, скончались 808 человек.

Minval.az