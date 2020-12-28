Поставки вакцины китайского производства против коронавируса нового типа в Турцию отложены на «один или два дня», сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, это связано с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за выявления в китайской столице новых случаев заражения COVID-19.

Коджа пояснил, что из-за инцидента полноценное функционирование таможни временно приостановлено.

Ожидалось, что первая партия из 3 миллионов доз китайской вакцины Sinovac прибудет в Турцию 28 декабря.

Minval.az