Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA представили робота Au-Spot — модифицированную версию робота Spot, сконструированного инженерной компанией Boston Dynamics, пишет интернет-портал nat-geo.ru со ссылкой на Livescience.

Более 60 ученых и инженеров в команде Collaborative SubTerintage Autonomous Resilient Robots (CoSTAR) оснастили Au-Spot сетевыми датчиками и программным обеспечением, которое позволит роботу безопасно перемещаться по поверхности Марса и исследовать окружающую среду, в том числе пещеры, которые недоступны для современных марсоходов.

По словам разработчиков, маневренность и устойчивость новых роботов в сочетании с датчиками позволяют им избегать препятствий, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные карты туннелей и пещер.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями и с трудом передвигаются по пересеченной местности, которая представляет не меньший интерес с научной точки зрения. Эту проблему и предстоит решить с помощью Au-Spot. Ученые указывают, что, помимо маневренности, робот обладает уникальной способностью подниматься после падений.

«Падение робота не приведет к провалу миссии. Используя алгоритмы восстановления, робот может самостоятельно выпрямляться после множества падений», — отметили инженеры на презентации модели.

Au-Spot примерно в 12 раз легче современных марсоходов и сможет передвигаться по поверхности Марса со скоростью до 5 км/ч, тогда как скорость движения марсохода Curiosity составляет около 0,14 км/ч.

Робот будет сканировать окружающий ландшафт с помощью многочисленных датчиков, данные которых будут обработаны бортовым компьютером, что позволит Au-Spot отображать окружающую среду в трехмерном виде.

Как отмечают в NASA, пещеры могут стать убежищем для будущих человеческих колоний на Марсе, обеспечивая естественную защиту от смертельного ультрафиолетового излучения, экстремального холода и сильных пыльных бурь, которые могут длиться неделями и иногда достаточно велики, чтобы их можно было заметить в телескопы на Земле.

Пещеры также могут служить источником доказательств о существовании жизни на Марсе в далеком прошлом или даже служить домом для организмов, живущих глубоко под поверхностью Красной планеты.

В настоящее время члены команды CoSTAR тестируют робота на различных полосах препятствий, в том числе в лавовых трубках в Северной Калифорнии.

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