В ближайшие два десятилетия на всех континентах участятся землетрясения, заявил ученый-геофизик, заведующий лабораторией в Центре геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков. Его слова передает интернет-сайт Ura.ru.

Боков объяснил, что существует две основные формы циркуляции атмосферы: форма «C» связана с Азорским антициклоном, а форма «E» — с Сибирским. Когда меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше, особенно мощных, рассказал специалист. Он отметил, что в ближайшие два десятилетия будет наблюдаться преобладание этих форм циркуляции, что приведет к мощным землетрясениям по всей Земле.

На разломах тектонических плит под воздействием атмосферы земля может прогнуться на 40 см, добавил Боков.

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