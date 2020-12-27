Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода «Северный поток 2» «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой.

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока 2″. А как это еще назвать?» — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Вместе с тем, по его словам, даже несмотря на санкции, удается продолжать методичную работу и «приближаться к финализации этого проекта».

Minval.az