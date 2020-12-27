Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан обогнал канцлера ФРГ Ангелу Меркель по популярности среди жителей страны. Такой вывод сделан по итогам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.

— Шпан, совершенно точно, победитель года. С точки зрения граждан, он проводит хорошую политику в условиях коронавируса, сообщает «Лайф».

Согласно данным исследования, 52% респондентов высказались за то, чтобы в 2021 году Шпан имел «максимально возможное влияние в политике» Германии. В конце 2019 года подобное мнение высказали лишь 28%. Особенно популярен Шпан среди женщин (66%).

Занявшая в прошлом году первое место Меркель в этом году расположилась на второй позиции (51%). В пятерку также вошли премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (50%), вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц (47%) и глава МИД Хайко Маас (40%).

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